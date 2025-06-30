Интимная жизнь и здоровье после 50: что важно знать и когда обращаться к врачу

— Представьте: вы знаете свое тело, как сад, за которым следили и ухаживали многие годы. Вы понимаете, что вам нравится, а что нет. При этом исчезают юношеская спешка и неуверенность. На смену им приходит умение наслаждаться моментом, ценить близость во всем ее многообразии: нежные прикосновения, долгие поцелуи, теплые разговоры в обнимку. Это не «заменители» секса, а его полноценная, прекрасная часть. Теперь фокус смещается с исключительно физической разрядки на глубокую эмоциональную и телесную связь с партнером. И это — огромный плюс зрелости, — подчеркнула Васильева.