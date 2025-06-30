Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Интимная жизнь и здоровье после 50: что важно знать и когда обращаться к врачу

Часто люди после 50 лет задают сексологам один и тот же вопрос: «Неужели с возрастом интимная жизнь всегда сходит на нет?» Сексолог, автор Telegram-канала Ksexology Ксения Васильева рассказала «Вечерней Москве», что секс после 50 может стать глубже, осознаннее и даже приятнее, чем в молодости.

Часто люди после 50 лет задают сексологам один и тот же вопрос: «Неужели с возрастом интимная жизнь всегда сходит на нет?» Сексолог, автор Telegram-канала Ksexology Ксения Васильева рассказала «Вечерней Москве», что секс после 50 может стать глубже, осознаннее и даже приятнее, чем в молодости.

Умение наслаждаться моментом.

Мудрость и опыт — главные союзники пары, которая уже много лет вместе, уверена специалист.

— Представьте: вы знаете свое тело, как сад, за которым следили и ухаживали многие годы. Вы понимаете, что вам нравится, а что нет. При этом исчезают юношеская спешка и неуверенность. На смену им приходит умение наслаждаться моментом, ценить близость во всем ее многообразии: нежные прикосновения, долгие поцелуи, теплые разговоры в обнимку. Это не «заменители» секса, а его полноценная, прекрасная часть. Теперь фокус смещается с исключительно физической разрядки на глубокую эмоциональную и телесную связь с партнером. И это — огромный плюс зрелости, — подчеркнула Васильева.

Сексолог добавила, что не стоит пугаться или стыдиться возрастных изменений тела, ведь их появление — это естественный процесс. У женщин после менопаузы может снизиться естественное увлажнение (вагинальная атрофия), иногда появляется дискомфорт. Но это не приговор для близости: современные лубриканты на водной основе помогут исправить ситуацию, отметила Васильева.

— В некоторых случаях гинеколог может порекомендовать местные гормональные кремы. Они тоже очень эффективны и безопасны при правильном применении. Никогда не стесняйтесь спросить о них у врача, — порекомендовала специалист.

У мужчин эрекция может стать менее спонтанной, а также потребовать больше времени и более долгой стимуляции — это тоже абсолютно нормальная возрастная адаптация. Главное — не паниковать и не замыкаться в себе.

Может ли секс по расписанию спасти отношения.

— Обязательно нужно открыто поговорить с партнершей. Часто достаточно просто прибавить время на ласки, чтобы все пришло в норму. Если трудности сохраняются — обратитесь к урологу. Сегодня существует множество проверенных и безопасных решений для большинства мужских проблем. В этом нет ничего постыдного. Человеческий организм — очень сложный механизм, порой требующий ремонта, — пояснила Васильева.

Говоря о сексуальности после 50, нельзя обойти стороной интересный гендерный нюанс в динамике либидо. У многих женщин в этот период происходит своеобразный «ренессанс» сексуального желания, рассказала сексолог. Этому способствуют как психологические факторы (меньше забот о детях, больше времени на себя, освобождение от страха нежелательной беременности), так и физиологические (стабилизация гормонального фона после менопаузы, повышение чувствительности).

У мужчин же, напротив, либидо зачастую начинает постепенно снижаться. Основная причина этого, по словам специалиста, естественное возрастное уменьшение выработки тестостерона, на которое могут накладываться проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевания, диабет), стресс или побочные эффекты лекарств.

Ключи к прекрасной близости.

Все вышеперечисленное — непростой вызов для пары, но не приговор, уверена Васильева. Сексолог поделилась несколькими советами, которые помогут сделать сексуальную жизнь после 50 яркой и насыщенной.

Разговаривайте с партнером или партнершей.

Поговорите о том, что вам приятно, и о том, чего хотелось бы попробовать. Обсудите возможный дискомфорт без стыда и обвинений, ведь честность рождает доверие и понимание.

Расширяйте репертуар близости.

Секс — это не только проникновение. Массаж, взаимные ласки и многое другое — все это источники огромного удовольствия и способ почувствовать себя желанными. Не ставьте оргазм во главу угла, а наслаждайтесь самим процессом соединения.

Запрет секс-игрушек: что известно.

Экспериментируйте с позами.

Ищите те, что удобны вам сейчас. Подушки — отличные помощники, ведь комфорт тела — залог расслабления и удовольствия.

Не забывайте о здоровье.

Регулярные осмотры у гинеколога и уролога, контроль давления, сахара, умеренная физическая активность (особенно упражнения Кегеля для женщин и мужчин) — все это напрямую влияет на качество интимной жизни.

Берегите нежность.

Обнимайтесь просто так, целуйтесь, держитесь за руки — эта повседневная близость питает страсть.

— Ваша интимная жизнь после 50 — не воспоминание, а реальность, полная красок. Это время, когда секс может стать по-настоящему осознанным, нежным и наполненным глубоким взаимопониманием. Не спешите отмахиваться, примите изменения как данность, вооружитесь знаниями, откройтесь диалогу с партнером и врачом. Вторая половина жизни способна подарить вам удивительно яркие и удовлетворяющие отношения, — заключила сексолог.

Чем старше мы становимся, тем сложнее морально решиться на поиск личного счастья из-за стереотипов, страха общественного обсуждения, неуверенности в себе. Как найти любовь после 50 лет и почему этого не нужно стесняться, рассказала «Вечерней Москве» психолог Ольга Романив.