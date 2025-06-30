МЧС разработало проект постановления о системах оповещения в России

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Техническая готовность всех систем оповещения на территории России к 2030 году должна составить 100%, а гарантированный охват населения средствами оповещения — не менее 90%, нацеленный на это проект постановления правительства РФ разработан МЧС России и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Как ожидается, документ может вступить в силу с 1 марта 2026 года.
«Проект постановления направлен на увеличение охвата населения техническими средствами оповещения, повышение эффективности функционирования систем оповещения населения за счет определения единого подхода к формам и содержанию… критериям оценки готовности систем оповещения населения к использованию по предназначению и форме акта по результатам комплексной проверки готовности системы оповещения населения, а также на достижение к 2030 году показателей: не менее 90% населения должно гарантированно оповещаться техническими средствами оповещения, а уровень готовности систем оповещения населения должен быть доведен до 100%», — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что проект постановления позволит упорядочить и обеспечить согласованные и эффективные действия органов государственной власти, местного самоуправления и организаций по оформлению паспортов и положений о системах оповещения населения, а также оценке их готовности к использованию по предназначению и оформлению актов по результатам комплексной проверки.
По данным МЧС РФ, в субъектах страны функционируют 89 региональных систем оповещения населения, 2336 — муниципальных и 1747 — локальных (1448 — частная собственность), на которые должно распространяться действие указанного проекта постановления.
«Их неготовность влечет за собой несвоевременные оповещение и эвакуацию населения при угрозе чрезвычайных ситуаций. При этом возрастает риск гибели людей в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера как в мирное время, так и в условиях военных конфликтов», — подчеркивается в пояснительной записке.
Особую актуальность эта проблематика получила после трагедии в кубанском городе Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в Крымске система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек, и то когда было уже слишком поздно.
Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.