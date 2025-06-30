Самарские ученые создали лазерный анализатор детского питания

Молодой исследователь из Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва Полина Пятаева представила инновационную технологию контроля качества продуктов для детей. Научная работа велась под руководством кандидата технических наук Елены Тимченко.
Суть технологии:
В основе разработки лежит метод спектроскопии комбинационного рассеяния (Рамановской спектроскопии). Уникальность подхода заключается в возможности неразрушающего анализа — лазерный луч способен сканировать содержимое даже через прозрачную упаковку.
Компьютерный алгоритм расшифровывает спектральные характеристики образца, выявляя:
основные компоненты (сахара, пектины);
нежелательные добавки (крахмал, загустители);
биологические угрозы (патогенные микроорганизмы);
Практическая проверка:
В ходе полевых испытаний научная группа провела сравнительный анализ магазинного и домашнего фруктового пюре. Результаты показали наличие модифицированного крахмала в промышленном продукте при его полном отсутствии в натуральном аналоге.
Перспективы внедрения:
Разработка самарских ученых предлагает решение ключевых проблем пищевого контроля:
— Сокращение времени проверки с дней до секунд;
— Возможность проведения анализа в «полевых» условиях;
— Повышение уровня безопасности детского питания.
Проект удостоен награды III степени на престижном всероссийском научном форуме. В ближайших планах исследователей — адаптация технологии для промышленного применения и сертификация методики.
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