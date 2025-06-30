На особо охраняемой территории в Башкирии задержали браконьеров

В Башкирии выявили факт браконьерства на особо охраняемой территории — озере Кандры-Куль в Туймазинском районе. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.
Во время совместного рейда с сотрудниками «Дирекция по особо охраняемым природным территориям РБ» были задержаны граждане, которые незаконно добыли около 270 раков.
Ущерб водным биоресурсам оценили 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий, совершенное на особо охраняемой природной территории».
— Ход и результаты его расследования находятся на контроле надзорного ведомства, — заявили в прокуратуре.
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