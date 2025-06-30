В Азербайджане силовики проводят обыск в офисе Sputnik

В Азербайджане силовики пришли с обыском в офис российского агентства «Sputnik Азербайджан». Журналисты не выходят на связь уже более двух часов. Российских дипломатов не допускают в редакцию без объяснения причин. Азербайджанское СМИ сообщило о задержании «двух агентов ФСБ», якобы работавших в издании. Отношения Баку и Москвы обострены с 27 июня — после задержания этнических азербайджанцев в Екатеринбурге в рамках расследования убийств. Александр Бастрыкин потребовал передать уголовное дело в главное следственное управление СК. Омбудсмен Татьяна Москалькова направила запрос в Генпрокуратуру. Что происходит между Россией и Азербайджаном — в материале «Газеты.Ru».