Самарская область готовится к главному бардовскому событию лета

В первые выходные июля на территории Мастрюковских озер Самарской области стартует Всероссийский фестиваль бардовской песни. Мероприятие объединит творческие встречи, концерты и поэтические вечера.
С 3 июля на фестивальной поляне откроются интерактивные площадки с конкурсами, спортивными играми, мастер-классами и детскими программами. На протяжении фестиваля выступят артисты из разных городов, включая Самару, Ульяновск, Тюмень и Новосибирск.
4 июля пройдет торжественное открытие с концертами известных исполнителей — Юрия Лозы, группы «Ромарио», Лидии Чебоксаровой и других. 5 июля жюри определит лауреатов конкурса, которые выступят на «Ночном концерте».
Закрытие фестиваля состоится 6 июля с концертом-посвящением известным бардам. Для участников организованы пропускной режим и удобная парковка.
Организатор — Самарский Союз Молодежи при поддержке Правительства Самарской области.
Подробности и программа — в сообществе во ВКонтакте.
Также в дни фестиваля в области организуют усиленное движение пригородных поездов. Будут запущены более 100 электричек.
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