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Юрий Шалабаев проверил ход благоустройства сквера у ДК Орджоникидзе

Фонтан в сквере сохранит классический облик, но будет дополнен современными элементами.

Источник: телеграм-канал Юрия Шалабаева

На 80% завершено благоустройство сквера у ДК Орджоникидзе в Московском районе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

«Место для района знаковое и любимое — исторический сквер с фонтаном, который много лет находился в аварийном состоянии. Жители очень просили вернуть фонтан, у многих с ним связаны тёплые семейные воспоминания — раньше там делали свадебные фото, отмечали городские праздники. Надеюсь, эти традиции возродятся», — написал он.

Фонтан сохранит классический облик, но будет дополнен современными элементами, включая 9-метровую чашу, динамические струи высотой до 4 метров и художественную подсветку. Помимо фонтана, в сквере обновляют покрытие, устанавливают новое освещение, высаживают зеленые насаждения и монтируют скамейки, качели и велопарковки.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что Шалабаев рассказал об открытии парка имени 1 Мая после второго этапа благоустройства.