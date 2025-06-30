Юрий Шалабаев проверил ход благоустройства сквера у ДК Орджоникидзе

«Место для района знаковое и любимое — исторический сквер с фонтаном, который много лет находился в аварийном состоянии. Жители очень просили вернуть фонтан, у многих с ним связаны тёплые семейные воспоминания — раньше там делали свадебные фото, отмечали городские праздники. Надеюсь, эти традиции возродятся», — написал он.