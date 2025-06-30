Юрий Шалабаев проверил ход благоустройства сквера у ДК Орджоникидзе

На 80% завершено благоустройство сквера у ДК Орджоникидзе в Московском районе. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
«Место для района знаковое и любимое — исторический сквер с фонтаном, который много лет находился в аварийном состоянии. Жители очень просили вернуть фонтан, у многих с ним связаны тёплые семейные воспоминания — раньше там делали свадебные фото, отмечали городские праздники. Надеюсь, эти традиции возродятся», — написал он.
Фонтан сохранит классический облик, но будет дополнен современными элементами, включая 9-метровую чашу, динамические струи высотой до 4 метров и художественную подсветку. Помимо фонтана, в сквере обновляют покрытие, устанавливают новое освещение, высаживают зеленые насаждения и монтируют скамейки, качели и велопарковки.
Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее сообщалось, что Шалабаев рассказал об открытии парка имени 1 Мая после второго этапа благоустройства.