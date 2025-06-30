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В Новосибирске временно сузят и перекроют улицы в трёх районах

Ограничения вводятся с конца июня из-за ремонта теплотрасс.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске временно ограничат движение на нескольких улицах в Калининском, Кировском и Центральном районах. Причина — работы на теплосетях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

По 5 июля сужена проезжая часть улицы Бардина в районе дома № 2 на улице Александра Невского. Там движение ограничено на пять метров.

С 30 июня по 10 июля аналогичное сужение введут на улице 1905 года, у дома № 12.

С 30 июня по 10 сентября полностью перекроют проезжую часть на улице Петухова — от дома № 104а в сторону дома № 120.

Жителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.