В Новосибирске временно сузят и перекроют улицы в трёх районах

В Новосибирске временно ограничат движение на нескольких улицах в Калининском, Кировском и Центральном районах. Причина — работы на теплосетях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
По 5 июля сужена проезжая часть улицы Бардина в районе дома № 2 на улице Александра Невского. Там движение ограничено на пять метров.
С 30 июня по 10 июля аналогичное сужение введут на улице 1905 года, у дома № 12.
С 30 июня по 10 сентября полностью перекроют проезжую часть на улице Петухова — от дома № 104а в сторону дома № 120.
Жителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.