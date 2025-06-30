Очистные сооружения в Хворостянке отремонтируют за 936 млн рублей

На оперативном совещании правительства Самарской области 30 июня обсудили планы по реконструкции водоочистных сооружений в селе Хворостянка.
Всего протяженность водопроводных сетей Хворостянского района составляет 195,4 км. Есть 66 заборных скважин, 40 водонапорных башен, 13 км канализационных сетей и 14,5 км тепловых сетей.
Также есть три насоса и одно очистное сооружение. В селе Хворостянка запланирован ремонт очистных сооружений на 976 млн рублей, в том числе заменят четыре водонапорные башни в 2025 году, ещё две — в 2026 году.
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