В Омске нашли подрядчика, который займется обустройством пляжа «Центральный-2»

На сайте госзакупок подведены итоги торгов по поиску подрядчика, который займется благоустройством пляжа «Центральный-2». Контракт на проведение работ подписан с омской компанией ООО «АСК Монолит».
Напомним, общественная территория победила в голосовании и на ее благоустройство будут выделены федеральные деньги. Изначально планировалось выделить на эти работы 92,5 млн рублей, однако затем сумма была увеличена до 107,9 млн. ООО «Монолит» снизило цену на свои услуги до 105, 2 млн и выиграло торги.
Пляж «Центральный-2» будет обновлен от Речного вокзала до Ленинградского моста. Здесь будут установлены лежаки, скамейки, установлены кабинки для переодевания и урны, появится терраса с пешеходной зоной из плитки и 100-метровая деревянная лавка. Также будут установлены несколько пергол для защиты от солнца.
Работы необходимо выполнить до 1 сентября. Также здесь снесут деревья — 11 тополей и вяз.