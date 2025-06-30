В Омске нашли подрядчика, который займется обустройством пляжа «Центральный-2»

Напомним, общественная территория победила в голосовании и на ее благоустройство будут выделены федеральные деньги. Изначально планировалось выделить на эти работы 92,5 млн рублей, однако затем сумма была увеличена до 107,9 млн. ООО «Монолит» снизило цену на свои услуги до 105, 2 млн и выиграло торги.