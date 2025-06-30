Спектакли в Русском музее и ДЛТ, режиссер из Китая и световые инсталляции. Александринка раскрыла планы на новый сезон

Премьеры сезона.
Так, первой премьерой нового сезона станет «Мой друг Лапшин» (18+) в постановке Елены Павловой по мотивам повести Юрия Германа «Лапшин» и фильма Алексея Германа «Мой друг Иван Лапшин» — этот спектакль можно будет посмотреть
Дальше зрителя ждет премьера спектакля «На покое» по рассказу Александра Куприна. Это станет режиссерским опытом актера Валерия Степанова — спектакль он ставит со старшим поколением артистов.
В ноябре премьеру «Гоголиады» представит Антон Оконешников.
«Это будет спектакль на основе нереализованного замысла кинорежиссера Григория Козинцева по “Петербургским повестям” Гоголя, — рассказал Никита Кобелев. — То есть Козинцев будет участником этого спектакля, и мне кажется, очень здорово, что к таким важным именам для Ленинграда, Петербурга, как Герман, Козинцев, мы вернемся в новом сезоне Александринского театра».
А к собственному 80-летию Валерий Фокин вновь поставит «Ревизора» — премьера планируется на 28 февраля. Режиссер напоминает, что с этим названием он 23 года назад приходил в Александринский — но сейчас спектакль уже несколько лет как снят с репертуара.
«Будут, безусловно, отсылки к знаменитым спектаклям “Ревизора” тех самых лет, когда Николай II сказал “всем досталось, а мне большое всего” на премьере, — рассказал Валерий Фокин. — Там были очень интересные постановочные приемы, о которых мы и не знаем: нам кажется, это было бог знает когда, больше 200 лет назад — что там могло быть? А оказалось, там прекрасно работала с помощью австрийцев верхняя механизация, штанкетные устройства, опускали декорации сверху — все было не так просто. Там было много всего разного. Поэтому интересно чисто постановочно: там были любопытные приемы, которые уже сегодня для нас совершенно естественны, а тогда они были в новинку, но они уже были, и сцена была технически вполне технически грамотная. Так что будем стараться, чтобы это было любопытно».
Режиссер Хуго Эрикссен, учившийся в мастерской Дмитрия Брусникина в Школе-студии МХАТ и работавший в ведущих театрах Москвы, на Новой сцене приступит к репетициям спектакля по польской пьесе первой половины ХХ века «Ивонна, принцесса Бургундская» Витольда Гомбровича.
А китайский постановщик Дин Итэн, обладатель национальной премии Китая «Новый выдающийся режиссер», уже работающий в Москве и Новосибирске, будет ставить роман нобелиата Мо Яня «Устал рождаться и умирать».
Художественный руководитель театра Никита Кобелев к своей новой постановке приступит в апреле — но название пока не сообщает.
Фестиваль «Александринский».
Программа фестиваля «Александринский», продажа билетов на который уже ведется, откроется 2 и 3 сентября спектаклем из Индии «Пер Гюнт» от театральной компании Oxygen.
Из других иностранных гостей к нам едет Сербия: 9 и 10 сентября на Основной сцене будет показан балет «Кто там поёт?» Национального театра Белграда. А на Новой сцене 9 сентября пройдет вечер современной венгерской хореографии.
В конце фестиваля (26, 27 и 28 сентября) вновь ждут гостей из Китая: Пекинский Народный художественный театр представит спектакль «Чжан Цзючжэн» (18+), основанный на исторических событиях XVI века.
Также в программе фестиваля Башкирский государственный академический театр драмы с «Буренушкой» (16+) и «Дядей Ваней» (16+), поставленным совместно с Марийским национальным театром драмы.
Ну и, конечно, в программу фестиваля войдут «местные» спектакли — «На дне» Никиты Кобелева, «Обломов» Андрея Прикотенко и «Иов» Валерия Фокина.
Вне стен театра.
Будет и сюрприз: Александринка развивает сотрудничество с мастерами световых инсталляций, поэтому рассчитывает в завершение фестиваля удивить «не только тех, кто ходит в театр, но и тех, кто ходит вокруг».
Еще одно направление работы Александринского театра в предстоящем сезоне — сайт-специфик-спектакли на других площадках города (рассчитанные на показ в определенном месте) — они пройдут в ДЛТ, «Астории», Русском музее и на Левашовском хлебозаводе, а также другие лаборатории в рамках проекта «Год молодой режиссуры».