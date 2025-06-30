Спектакли в Русском музее и ДЛТ, режиссер из Китая и световые инсталляции. Александринка раскрыла планы на новый сезон

«Будут, безусловно, отсылки к знаменитым спектаклям “Ревизора” тех самых лет, когда Николай II сказал “всем досталось, а мне большое всего” на премьере, — рассказал Валерий Фокин. — Там были очень интересные постановочные приемы, о которых мы и не знаем: нам кажется, это было бог знает когда, больше 200 лет назад — что там могло быть? А оказалось, там прекрасно работала с помощью австрийцев верхняя механизация, штанкетные устройства, опускали декорации сверху — все было не так просто. Там было много всего разного. Поэтому интересно чисто постановочно: там были любопытные приемы, которые уже сегодня для нас совершенно естественны, а тогда они были в новинку, но они уже были, и сцена была технически вполне технически грамотная. Так что будем стараться, чтобы это было любопытно».