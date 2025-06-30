В Москве инициировано уголовное дело в отношении Юрия Дудя*

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении 38-летнего блогера Юрия Дудя*. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале. Основанием стало систематическое нарушение порядка деятельности иноагента.
По данным прокуратуры, Дудь* уже два раза был оштрафован за нарушения. Но он продолжал публиковать материалы в мессенджере без пометки о своем статусе иностранного агента. Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы.
Там будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах». Результаты рассмотрения остаются на контроле прокуратуры Москвы.
*Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.