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В Москве инициировано уголовное дело в отношении Юрия Дудя*

В Москве в отношении известного блогера Юрия Дудя*, признанного иностранным агентом, инициировано уголовное преследование. Прокуратура указала, что он неоднократно нарушал требования закона, публикуя материалы в Telegram без соответствующей пометки. Дело может быть возбуждено по статье об уклонении от обязанностей иноагента.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении 38-летнего блогера Юрия Дудя*. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале. Основанием стало систематическое нарушение порядка деятельности иноагента.

По данным прокуратуры, Дудь* уже два раза был оштрафован за нарушения. Но он продолжал публиковать материалы в мессенджере без пометки о своем статусе иностранного агента. Материалы прокурорской проверки переданы в следственные органы.

Там будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах». Результаты рассмотрения остаются на контроле прокуратуры Москвы.

*Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.