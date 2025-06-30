В Москве инициировано уголовное дело в отношении Юрия Дудя*

В Москве в отношении известного блогера Юрия Дудя*, признанного иностранным агентом, инициировано уголовное преследование. Прокуратура указала, что он неоднократно нарушал требования закона, публикуя материалы в Telegram без соответствующей пометки. Дело может быть возбуждено по статье об уклонении от обязанностей иноагента.