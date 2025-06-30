Жители уфимского дома на улице Чудинова лишились холодного водоснабжения

Сегодня, 30 июня, десятки жителей Уфы лишились холодного водоснабжения. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».
В районе дома № 1/1 по улице Чудинова произошла утечка из земли. Для проведения ремонта с 17:00 был отключен водопровод диаметром 100 миллиметров. Таким образом, без холодной воды остались дома №⅓ (административное здание) и №¼ (жилой дом).
«Уфаводоканал» принес гражданам извинения за временные неудобства.
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