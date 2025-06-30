Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители уфимского дома на улице Чудинова лишились холодного водоснабжения

В Уфе жилом доме отключили холодную воду из-за утечки из земли.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 30 июня, десятки жителей Уфы лишились холодного водоснабжения. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Уфаводоканал».

В районе дома № 1/1 по улице Чудинова произошла утечка из земли. Для проведения ремонта с 17:00 был отключен водопровод диаметром 100 миллиметров. Таким образом, без холодной воды остались дома №⅓ (административное здание) и №¼ (жилой дом).

«Уфаводоканал» принес гражданам извинения за временные неудобства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.