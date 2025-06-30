Школьник из Волжского покорил ЕГЭ по физике и химии, набрав по 100 баллов

Эксперты отмечают, что такие впечатляющие результаты стали возможны благодаря серьезной подготовке и растущему интересу школьников к естественнонаучным предметам. Качество преподавания этих дисциплин в школах постоянно повышается, что позволяет выпускникам демонстрировать крепкие знания. А выбор химии, физики и информатики говорит о том, что все больше ребят связывают своё будущее с инженерными и техническими специальностями.