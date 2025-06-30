Школьник из Волжского покорил ЕГЭ по физике и химии, набрав по 100 баллов

В Волгоградской области завершается пора ЕГЭ. Общее число стобалльных результатов достигло 54, и среди этих звезд особенно ярко сияет имя Никиты Волги, ученика школы № 12 города Волжского. Этот юноша заработал максимальный балл сразу по двум сложнейшим предметам — физике и химии, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Общее количество выпускников, получивших высший балл, распределилось по городам и районам области следующим образом: 27 — в Волгограде, 9 — в Волжском, 4 — в Камышине, 2 — в Михайловке, а также есть ребята из Городищенского, Еланского, Котовского, Ленинского и Новоаннинского районов. Кроме того, выдающиеся результаты показали 6 учащихся Волгоградского кадетского корпуса СУ СК имени Ф. Ф. Слипченко, 2 выпускника частных образовательных организаций и 3 выпускника прошлых лет.
В 2025 году выпускники особенно хорошо сдали: русский язык (17 стобалльников), химию (15), литературу (5), историю (3), обществознание (1), английский язык (2), географию (1), информатику (6) и физику (4).
Эксперты отмечают, что такие впечатляющие результаты стали возможны благодаря серьезной подготовке и растущему интересу школьников к естественнонаучным предметам. Качество преподавания этих дисциплин в школах постоянно повышается, что позволяет выпускникам демонстрировать крепкие знания. А выбор химии, физики и информатики говорит о том, что все больше ребят связывают своё будущее с инженерными и техническими специальностями.