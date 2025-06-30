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Новый атмосферный фронт придет на Южный Урал в июле

Если кто-то надеялся, что дожди хотя бы на неделю покинут Челябинскую область и уступят место теплу, которое обычно и ждут люди от лета, мы вынуждены вас расстроить.

Источник: Аргументы и факты

Синоптики обещают в ближайшие дни непогоду.

По информации от челябинского ЦГМС, на Урал со стороны Москвы идёт атмосферный фронт. С ним нас снова захлестнут дожди. Скорее всего, ливни задержатся в регионе на несколько дней. Ближе к выходным нас посетит антициклон с юга. Ожидается, что с его приходом выпадение осадков прекратится, а температура установится в рамках средней многолетней нормы июля.

Доподлинно предсказать погоду очень сложно, поскольку она постоянно меняется. Чтобы быть в курсе событий и быть уверенными, ждут нас осадки или жара, рекомендуем внимательно следить за материалами на нашем сайте. Погодные сводки выходят каждое утро.