Новый атмосферный фронт придет на Южный Урал в июле

Синоптики обещают в ближайшие дни непогоду.
По информации от челябинского ЦГМС, на Урал со стороны Москвы идёт атмосферный фронт. С ним нас снова захлестнут дожди. Скорее всего, ливни задержатся в регионе на несколько дней. Ближе к выходным нас посетит антициклон с юга. Ожидается, что с его приходом выпадение осадков прекратится, а температура установится в рамках средней многолетней нормы июля.
Доподлинно предсказать погоду очень сложно, поскольку она постоянно меняется. Чтобы быть в курсе событий и быть уверенными, ждут нас осадки или жара, рекомендуем внимательно следить за материалами на нашем сайте. Погодные сводки выходят каждое утро.