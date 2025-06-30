Новый атмосферный фронт придет на Южный Урал в июле

По информации от челябинского ЦГМС, на Урал со стороны Москвы идёт атмосферный фронт. С ним нас снова захлестнут дожди. Скорее всего, ливни задержатся в регионе на несколько дней. Ближе к выходным нас посетит антициклон с юга. Ожидается, что с его приходом выпадение осадков прекратится, а температура установится в рамках средней многолетней нормы июля.