«Трахея пострадала серьезно». Врачи рассказали о ходе лечения Олега Зубкова

Олег Зубков продолжает лечение в клинике Краснодара. Ему же провели операцию, но врачи готовятся к хирургическому вмешательству на трахее. Напомним, что во время нападения хищник вцепился в глотку мужчины. Из-за этого пациент не может разговаривать, но, как передали сотрудники парка, руководитель активно переписывается с ними. По словам кубанских медиков, каких-либо проблем с приемом пищи у Олега Алексеевича нет: самостоятельно ест и пьет. Все дренажи и выпускники специалисты уже убрали.