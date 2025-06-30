«Трахея пострадала серьезно». Врачи рассказали о ходе лечения Олега Зубкова

В клинике Краснодара владельцу «Тайгана» Олегу Зубкову планируют оперировать гортань, чтобы к пациенту вернулся голос. Ранее на него напал лев и вцепился в горло. Во время этого инцидента было повреждено и легкое мужчины. Рассказываем, как лечится на Кубани предприниматель из Крыма.
Еще вмешательство?
Олег Зубков продолжает лечение в клинике Краснодара. Ему же провели операцию, но врачи готовятся к хирургическому вмешательству на трахее. Напомним, что во время нападения хищник вцепился в глотку мужчины. Из-за этого пациент не может разговаривать, но, как передали сотрудники парка, руководитель активно переписывается с ними. По словам кубанских медиков, каких-либо проблем с приемом пищи у Олега Алексеевича нет: самостоятельно ест и пьет. Все дренажи и выпускники специалисты уже убрали.
«Трахея пострадала серьезно. Намерены оперировать», — объяснили СМИ в больнице.
Точных сроков проведения операции в медучреждении не сообщили.
Помимо этого, недавно пресс-секретарь парка «Тайган» Татьяна Алексагина и дрессировщик Эдгар Запашный затронули тему заражения во время онлайн-беседы.
«Для врачей важно, чтобы сейчас не началось заражение организма Олега Алексеевича. Доктор подтвердил, что у него хорошее самочувствие, но из больницы выписывать пока не собираются», — поделилась Алексагина.
Эдгар Запашный объяснил, что инфекция может развиться из-за сырого мяса, который едят хищники. По словам дрессировщика, под когтями и в пасти животных остаются опасные бактерии и трупный яд. Но беспокойства о заражении крови оказались напрасными.
«Если бы в кровь попал трупный яд, то велика вероятность, что он бы не выжил. Либо остался бы в живых, но не мог ничего делать», — подчеркнули специалисты СМИ.
Семь минут со львом.
Несчастный случай с Зубковым произошел 22 июня. Вечером мужчина покормил льва в вольере, животное лениво лежало в углу, но, когда Олег Александрович со скрипом открыл дверь клетки, то хищник испугался и набросился. На помощь руководителю поспешила Татьяна Алексагина. Позже стали известны подробности происшествия.
«Лев ударил Олега, и после того как тот упал, животное инстинктивно вцепился в горло мужчине. Дальше хищник удерживал Зубкова и передвигался с ним по вольеру около семи минут», — поделился дрессировщик Эдгар Запашный.
Он же и рассказал в интервью, что Алексагина безуспешно таранила гольфмобилем льва. Даже попыталась сбить самого Зубкова в надежде, что животное испугается и отскочит, но машина заглохла.
«Тогда эта смелая женщина взяла ведро и пошла в лобовую против разъяренного хищника. Только тогда лев бросил человека», — написал в Сети дрессировщик.
Дальше посетители и работники парка начали спасать Олега. Его оперативно доставили в местную больницу. Оттуда пациента на реанимобиле службы санитарной авиации перевезли в клинику Краснодара. Здесь врачи продолжили бороться за его жизнь.
Ветеринарный врач сафари-парка «Тайган» Василий Писковой рассказал, что Зубкова обнаружили небольшое повреждение грудной полости. Через эту дырочку в легкое поступал воздух, что вызывало напряжение в груди. Хирургу удалось все нормализовать.
Также у Олега Алексеевича была серьезно задета трахея. По этой причине пострадавшему сейчас сложно разговаривать, поэтому он общается с врачами в письменной форме. Василий Писковой подчеркнул, что не были повреждены жизненно важные сосуды. По прогнозам специалистов, директор «Тайгана» сможет говорить только после длительной реабилитации.