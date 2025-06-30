Создан «скелет» с использованием золота для электроники нового поколения

По его словам, наноструктуру можно сравнить с деревом. Сначала формируется основной «ствол» — нанокристалл первого поколения, на котором затем вырастают «ветви» — последующие поколения наноструктур. Такое строение многократно увеличивает площадь поверхности, что значительно увеличивает эффективность конечного прибора. Ветви соседних «деревьев» могут соединяться между собой, образуя разветвленную проводящую сеть, — это особенно актуально при создании электронных устройств и логических схем. Кроме того, такие ветвистые структуры могут быть прочной основой для нанесения других материалов, что открывает возможности для разработки солнечных элементов, батарей и других перспективных устройств.