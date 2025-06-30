Создан «скелет» с использованием золота для электроники нового поколения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали новую методику создания полупроводниковых нанокристаллов при помощи золота, что может стать основой для электроники нового поколения. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Физики Санкт-Петербургского государственного университета в составе международного научного коллектива создали и описали методику роста полупроводниковых нанокристаллов сложной формы с использованием золота. Такие нанокристаллы в будущем могут быть использованы в качестве основы в электронике», — говорится в сообщении.
Полупроводниковые наноматериалы широко используются в различных научных и технических сферах. На их основе создают устройства для оптоэлектроники, фотоники, медицины, альтернативной энергетики и других областей. Нитевидные нанокристаллы представляют собой мельчайшие структуры, длина которых значительно превышает их диаметр. Такие размеры позволяют многократно уменьшить габариты приборов, что дает возможность размещать больше элементов на чипе, значительно повышая производительность электронных устройств.
По данным пресс-службы, сейчас внимание ученых привлекают наноструктуры сложной формы и их интеграция с ключевой для микроэлектроники кремниевой платформой. Физики СПбГУ впервые предложили методику для роста таких нанокристаллов из алюминия, галлия и мышьяка (AlGaAs) непосредственно на поверхности кремния с использованием золота в качестве катализатора.
«Использование золота позволяет строго контролировать геометрические и структурные свойства нитевидных нанокристаллов. Мы разработали специальную методику для роста таких кристаллов и изучили их свойства», — привели в пресс-службе слова руководителя лаборатории новых полупроводниковых материалов для квантовой информатики и телекоммуникаций СПбГУ Родиона Резника.
По его словам, наноструктуру можно сравнить с деревом. Сначала формируется основной «ствол» — нанокристалл первого поколения, на котором затем вырастают «ветви» — последующие поколения наноструктур. Такое строение многократно увеличивает площадь поверхности, что значительно увеличивает эффективность конечного прибора. Ветви соседних «деревьев» могут соединяться между собой, образуя разветвленную проводящую сеть, — это особенно актуально при создании электронных устройств и логических схем. Кроме того, такие ветвистые структуры могут быть прочной основой для нанесения других материалов, что открывает возможности для разработки солнечных элементов, батарей и других перспективных устройств.