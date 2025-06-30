Россия ввела новые правила въезда иностранцев, но у белорусов особый статус

Поэтому с 30 июня 2025-го иностранцам нужно будет зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации. А для этого не позднее чем за 72 часа до въезда в страну через мобильное приложение ruID или на сайте Госуслуг оформить заявление о въезде в Россию. В экстренных случаях сроки — не позднее чем за 4 часа.