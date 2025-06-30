Россия ввела новые правила въезда иностранцев, но у белорусов особый статус

Стало известно о введении в России новых правил въезда иностранцев, сообщили в посольстве России в Беларуси.
Власти России с 30 июня вводят изменения в правила въезда в федерацию для иностранцев. Новые условия въезда в Россию станут действовать во всех погранпунктах через российскую границу.
Это связано с проводимым экспериментом, который продлится до середины лета 2026-го, и коснется иностранцев, планирующих посетить Россию без визы.
Поэтому с 30 июня 2025-го иностранцам нужно будет зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации. А для этого не позднее чем за 72 часа до въезда в страну через мобильное приложение ruID или на сайте Госуслуг оформить заявление о въезде в Россию. В экстренных случаях сроки — не позднее чем за 4 часа.
В электронной форме нужно будет указываться цель поездки, планируемый срок пребывания в России, регионы нахождения, информацию о детях.
Когда граница будет пересечена и будет получено подтверждение учетной записи на Госуслугах, то в приложение придет QR-код, который будет можно предъявлять вместе с документом, удостоверяющим личность.
Заметим, что пока новые правила въезда в Россию для иностранцев будут действовать в течение года в рамках эксперимента. А по итогам эксперимента будет принято решение вводить ли подобную систему повсеместно.
Но уже сейчас есть исключения из правил. Так, новые условия въезда не будут распространяться на иностранных дипломатов, детей до 6 лет и граждан Беларуси.
Тем временем власти сказали об идее ввести «чистые четверги» для наведения порядка в Беларуси.