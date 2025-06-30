Олега Зубкова, пострадавшего от льва, готовят к новой операции в Краснодаре

Состояние Зубкова остается стабильным, его жизни ничего не угрожает. Ранее врачи опасались возможного отравления трупным ядом, который мог попасть в организм через раны от когтей хищника, питающегося сырым мясом. Однако своевременная медицинская помощь в первые часы после инцидента значительно снизила риски осложнений, пишет «КП»-Кубань«.



Сейчас Олег самостоятельно передвигается, принимает пищу и воду, а все дренажи уже удалены. Тем не менее, серьезные травмы требуют дополнительного хирургического вмешательства. Точные даты и место операции пока не названы.



Ранее “Новая Кубань” сообщала, что нападение произошло вечером 22 июня в сафари-парке “Тайган”. По предварительной версии, громкий звук закрывающейся двери спровоцировал агрессивную реакцию льва. Сотрудница парка и посетитель оказали первую помощь и быстро доставили пострадавшего в медицинское учреждение.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Расследование находится под контролем прокуратуры.