Состояние Зубкова остается стабильным, его жизни ничего не угрожает. Ранее врачи опасались возможного отравления трупным ядом, который мог попасть в организм через раны от когтей хищника, питающегося сырым мясом. Однако своевременная медицинская помощь в первые часы после инцидента значительно снизила риски осложнений, пишет «КП»-Кубань«.
Сейчас Олег самостоятельно передвигается, принимает пищу и воду, а все дренажи уже удалены. Тем не менее, серьезные травмы требуют дополнительного хирургического вмешательства. Точные даты и место операции пока не названы.
Ранее “Новая Кубань” сообщала, что нападение произошло вечером 22 июня в сафари-парке “Тайган”. По предварительной версии, громкий звук закрывающейся двери спровоцировал агрессивную реакцию льва. Сотрудница парка и посетитель оказали первую помощь и быстро доставили пострадавшего в медицинское учреждение.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда. Расследование находится под контролем прокуратуры.
Олега Зубкова, пострадавшего от льва, готовят к новой операции в Краснодаре
Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший в результате нападения льва, готовится к новой операции в Краснодаре. Медики планируют хирургическое вмешательство для восстановления поврежденной трахеи, сообщили журналистам в краевой больнице.
Состояние Зубкова остается стабильным, его жизни ничего не угрожает. Ранее врачи опасались возможного отравления трупным ядом, который мог попасть в организм через раны от когтей хищника, питающегося сырым мясом. Однако своевременная медицинская помощь в первые часы после инцидента значительно снизила риски осложнений, пишет «КП»-Кубань«.