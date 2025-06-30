На Кубани спрос на услуги нянь увеличился на 40%

В Краснодаре спрос на услуги нянь с почасовым тарифом увеличился на 16% по сравнению с апрелем. Однако средняя цена снизилась на 13% (от 350 ₽ в час). Интерес к услугам постоянных нянь в краевой столице вырос на 16% по отношению к апрелю.