Кухня — сердце дома: россияне не готовы отказаться от традиционного пространства

Компания «Кухонный двор» провела опрос среди своих клиентов и подписчиков в социальных сетях, чтобы выяснить их мнение о концепции застройщиков, предлагающих квартиры без кухонь. Данные опроса оказались в распоряжении «Вечерней Москвы».
Результаты оказались однозначными: подавляющее большинство участников (90 процентов) выступили против такого подхода. В опросе приняло участие более 400 человек.
Снижение площади кухонных зон или их полное отсутствие в новых жилых комплексах объясняется стремлением девелоперов уменьшить стоимость жилья и предложить компактные варианты для арендаторов. Однако, как показал опрос, для большинства россиян кухня является не только функциональным пространством, но и важной частью домашнего уюта, играющей ключевую роль в повседневной жизни и сохраняющей семейные ценности и традиции. Лишь небольшая часть респондентов (10 процентов) рассматривает возможность отказа от кухни или ее замену альтернативными вариантами.
Эксперты «Кухонного двора» отмечают, что, несмотря на тенденции минимализма и экономии пространства, спрос на традиционные планировки остается высоким. Застройщикам следует учитывать предпочтения покупателей, для которых наличие кухни является обязательным критерием при выборе жилья.
— Сейчас мы отмечаем повышенный спрос на кухни в минималистичном стиле, то есть кухонная зона организуется по классическому принципу, при этом покупатели все чаще отдают предпочтение скрытым системам хранения, стараясь убрать с глаз бытовую технику. Для этого планируются специальные секции для микроволновки, кофемашины, тостера, посудомоечной машины и так далее. То есть кухня есть, но она гармонично вписывается в общий интерьер, становясь частью целого, сохраняя свою основную функцию, — отметила директор по развитию ассортимента кухонной мебели и новых каналов продаж бренда «Кухонный двор» Карина Гудова.
Также эксперт добавила, что интерес к апартаментам без кухни может быть временным и перестроится с изменением жизненных обстоятельств.
Еще в начале июня стало известно, что российские застройщики начали пересматривать проектировку квартир и в новых жилых комплексах появятся кухни мини-формата. По мнению отечественных девелоперов, просторные кухни утратили свою актуальность, так как современные женщины предпочитают заказывать еду, а функционал кухни в основном сводится к разогреванию готовых блюд.