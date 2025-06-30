Кухня — сердце дома: россияне не готовы отказаться от традиционного пространства

— Сейчас мы отмечаем повышенный спрос на кухни в минималистичном стиле, то есть кухонная зона организуется по классическому принципу, при этом покупатели все чаще отдают предпочтение скрытым системам хранения, стараясь убрать с глаз бытовую технику. Для этого планируются специальные секции для микроволновки, кофемашины, тостера, посудомоечной машины и так далее. То есть кухня есть, но она гармонично вписывается в общий интерьер, становясь частью целого, сохраняя свою основную функцию, — отметила директор по развитию ассортимента кухонной мебели и новых каналов продаж бренда «Кухонный двор» Карина Гудова.