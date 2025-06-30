Доступ к памятнику Салавату Юлаеву в Уфе ограничили до осени 2027 года

На территории началась подготовка к комплексной реставрации памятника Салавату Юлаеву. В ближайшее время здесь установят строительные леса и специальное оборудование, после чего приступят к демонтажу памятника. Сам монумент полтора года будут реставрировать в Уфе в специально оборудованном цехе — с октября 2025 по апрель 2027 года.