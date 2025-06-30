Доступ к памятнику Салавату Юлаеву в Уфе ограничили до осени 2027 года

С сегодняшнего дня, 30 июня, в Уфе площадь Салавата Юлаева закрыта для посещения. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
На территории началась подготовка к комплексной реставрации памятника Салавату Юлаеву. В ближайшее время здесь установят строительные леса и специальное оборудование, после чего приступят к демонтажу памятника. Сам монумент полтора года будут реставрировать в Уфе в специально оборудованном цехе — с октября 2025 по апрель 2027 года.
Параллельно планируется восстановить исторический облик кургана, которому власти намерены вернуть первоначальную форму усеченной пирамиды с плоской площадкой и гранитными парапетами у основания с трех сторон. Завершающим этапом станет благоустройство прилегающей территории и модернизация фонтана.
Все работы планируется завершить осенью 2027 года — к 60-летнему юбилею открытия памятника. На время реконструкции доступ к площади и монументу будет ограничен.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.