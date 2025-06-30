Жители Ростова-на-Дону проголосовали за новый фонтан на площади Ленина

Жители Ростова-на-Дону проголосовали за дизайн-проекты благоустройства площади Ленина перед гостиницей «Амакс». Итоги опубликовали на портале «Активный ростовчанин».
Всего было представлено пять проектов, включающих варианты восстановления фонтана. Наибольшую поддержку в 37,3% голосов получил четвертый в списке план обновления, разработанный авторским коллективом. Всего в голосовании приняли участие 5136 человек.
Разработчики проекта-победителя пообещали, что после адаптации площадь Ленина «станет современным городским пространством с богатой историей, достопримечательностью, а также местом, объединяющим поколения ростовчан и гордостью инвестора».
На территории планируется создание зон отдыха для разных возрастов, также пространство должны адаптировать для маломобильных людей. Украсить новую точку притяжения ростовчан собираются скульпторами, растениями и деревьями.
Также «на базе исторического архитектурного комплекса» хотят сделать репертуарный светомузыкальный фонтан-театр. Кроме основного бассейна, намерены создать «водопады, малые формы и другие элементы водной архитектуры». Выделили место для детских игр. В случае реализации проекта фирма-установщик оборудования может взять его на обслуживание.
Напомним, инициативу об остановке строительных работ на площади Ленина врио главы региона Юрий Слюсарь поддержал весной 2025 года. Ранее участок принадлежал предпринимательнице, которая хотела возвести двухэтажный торговый объект площадью 4,5 тысячи кв. метров.
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