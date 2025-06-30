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«Крышка люка была пластиковой». СК расследует дело о гибели пятилетнего ребенка в ливневом колодце Островце

СК расследует дело о халатности из-за гибели ребенка в дождеприемнике в Островце.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете сообщили подробности расследования гибели ребенка в Островце.

Ранее в МЧС рассказали, что в Островце шестилетний ребенок упал в ливневый колодец и погиб.

Сейчас трагедию прокомментировали в СК и проинформировали о том, что из-за гибели ребенка следователями возбуждено уголовное дело о служебной халатности.

Предварительно установлено, что вечером 28 июня пятилетний мальчик с 7- и 9-летним друзьям играл на территории зеленой зоны, где располагаются ливневые сооружения. К конструкциям был беспрепятственный доступ, поэтому ребенок легко подошел к ливневому колодцу, открыл крышку люка, но, не удержавшись, свалился в колодец. Его друзья побежали к маме ребенка, которая позвонила спасателям.

Спасатели МЧС извлекли мальчика из колодца и передали бригаде скорой помощи. Позже в больнице мальчик скончался.

На место для расследования были привлечены следователи и судмедэксперты. В СК уже заявляют о ряде выявленных нарушений законодательства. Так, очистные ливневые сооружения не были огорожены, люки были накрыты пластиковыми крышками, на которых не было запорных устройств.

— По данному факту возбуждено уголовное дело о служебной халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси), — прокомментировали в УСК по Гродненской области.

Сообщается, что особое внимание будет уделяться не только расследованию, но принятию мер для устранения причин и условий нарушений. Также СК инициирует проверки на похожих объектах.

Еще СК сообщил о гибели мужчины в Брестском районе: «В руках были часть кабеля и плоскогубцы».

А МЧС сообщило, что шесть туристов унесло ветром на озере во время фестиваля под Полоцком.