«Крышка люка была пластиковой». СК расследует дело о гибели пятилетнего ребенка в ливневом колодце Островце

В Следственном комитете сообщили подробности расследования гибели ребенка в Островце.
Ранее в МЧС рассказали, что в Островце шестилетний ребенок упал в ливневый колодец и погиб.
Сейчас трагедию прокомментировали в СК и проинформировали о том, что из-за гибели ребенка следователями возбуждено уголовное дело о служебной халатности.
Предварительно установлено, что вечером 28 июня пятилетний мальчик с 7- и 9-летним друзьям играл на территории зеленой зоны, где располагаются ливневые сооружения. К конструкциям был беспрепятственный доступ, поэтому ребенок легко подошел к ливневому колодцу, открыл крышку люка, но, не удержавшись, свалился в колодец. Его друзья побежали к маме ребенка, которая позвонила спасателям.
Спасатели МЧС извлекли мальчика из колодца и передали бригаде скорой помощи. Позже в больнице мальчик скончался.
На место для расследования были привлечены следователи и судмедэксперты. В СК уже заявляют о ряде выявленных нарушений законодательства. Так, очистные ливневые сооружения не были огорожены, люки были накрыты пластиковыми крышками, на которых не было запорных устройств.
— По данному факту возбуждено уголовное дело о служебной халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси), — прокомментировали в УСК по Гродненской области.
Сообщается, что особое внимание будет уделяться не только расследованию, но принятию мер для устранения причин и условий нарушений. Также СК инициирует проверки на похожих объектах.
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