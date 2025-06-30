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Ущерб от ДТП в Челябинске заставят возмещать виновников аварий

Новой важной новостью поделилась администрация Челябинска.

Источник: Reuters

С этого момента людям, устроившим ДТП или ставшим его участниками, в случае повреждения городской инфраструктуры предстоит из своих карманов оплатить ремонт. Соответствующее поручение дал градоначальник Алексей Лошкин.

Стоит отметить, что списывать средства будут не у всех участников аварий. Рассмотрением каждого отдельного случая займутся правоохранительные органы. Оплатить ремонт или возместить нанесённый ущерб придётся, только если ваша вина в ДТП или повреждении конкретного объекта будет доказана.