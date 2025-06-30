Для контейнерных площадок Хворостянского района приобрели 213 новых контейнеров

На заседании правительства Самарской области 30 июня поднимался вопрос о контейнерных площадках и мусорных контейнеров для нужд Хворостянского района.
Всего на 2025 год запланировали обустроить 52 контейнерных площадок. Для вывоза отходов закупили 213 контейнеров и мусоросборников.
В нашем предыдущем материале мы также рассказывали о планах властей провести реконструкцию водоочистных сооружений в Хворостянском районе.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.