Тольяттинцы против переноса «Немов-центра» в Самару

26 июня 2025 года Общественная палата Тольятти единогласно одобрила обращение к правительству Самарской области с протестом против возможного переноса строительства спортивного комплекса «Немов-центр» в областную столицу. Об этом пишет oboz.info.
В состав палаты, которую возглавляет экс-спикер Тольяттинской гордумы Александр Дроботов, входят бывший мэр города Николай Ренц, почетные граждане Тольятти Владимир Гусев и Алексей Волков, а также экс-глава профсоюза «АвтоВАЗа» Николай Карагин.
Проект «Немов-центра», разрабатываемый при участии четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, предусматривает создание современной спортивной инфраструктуры международного уровня. Подготовка к строительству началась в 2021 году после прохождения госэкспертизы проектной документации. Земельный участок под объект был выделен администрацией и Думой Тольятти.
Поводом для обращения стал майский комментарий вице-губернатора Дмитрия Яковлева о возможном переносе строительства в Самару.
Ранее мы писали о том, что на территории спортивного комплекса «Ассет Арена» в Красноярском районе состоялись масштабные соревнования «Гонка героев». Участникам предстояло преодолеть дистанцию по пересечённой местности с 25 сложными препятствиями.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.