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В Шахтах вводится локальный режим ЧС в связи с авариями на сетях водоснабжения

Юрий Слюсарь потребовал ввести в Шахтах локальный режим ЧС.

Источник: Комсомольская правда

В трех районах Шахт «из-за постоянных аварий на сетях водоснабжения и водоотведения» вводится локальный режим ЧС. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

— Ситуация осложняется сильным износом коммуникаций, из-за этого локальные работы сводятся на нет. Подтопленные подвалы и насосная станция, существующая в городе уже 80 лет, выглядят катастрофически, — отметил Юрий Слюсарь.

По словам донского главы, в прошедшую субботу наиболее критичные аварийные участки коллектора обнаружили в микрорайонах Олимпийском, Майском и ХБК. Состояние коммуникаций «угрожает полноценному жизнеобеспечению города».

— В этих районах необходимо провести большую работу по замене труб и сделать это до осени. Введение локального режима ЧС позволит оперативно выделить ресурсы, закупить технику и наладить работу до наступления осенне-зимнего периода, — пояснил Юрий Слюсарь.

Решения относительно будущих работ предоставят в ближайшие дни. Кроме того, «в отношении должностных лиц должны принять кадровые решения».

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