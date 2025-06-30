Львова-Белова предупредила семьи бойцов СВО о мошеннических схемах

«Фейковые благотворительные фонды создают сайты и группы, где якобы собирают деньги на помощь военнослужащим. Аккаунты военнослужащих взламывают и от их лица просят перевести деньги. Родственникам звонят под видом сотрудников ведомств и сообщают, что их близкий якобы в плену. За “поиск” или “переговоры” просят перевести деньги», — рассказала омбудсмен.