Львова-Белова предупредила семьи бойцов СВО о мошеннических схемах

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Мошенники начали придумывать новые схемы обмана родных и близких участников СВО, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.
«Будьте внимательны — мошенники придумывают новые способы обмана родных и близких военнослужащих… В Telegram от якобы аккаунта “Комитета Красного Креста” рассылают вредоносные файлы. Эксперты предупреждают: если название файла заканчивается на .apk — это признак угрозы. Ваши данные могут украсть, а социальные сети и банковские приложения — взломать», — написала она.
Кроме того, Львова-Белова предупредила о ряде других схем, с которыми могут столкнуться семьи участников СВО. Так, например, аферисты стали маскировать поддельные сайты под официальные страницы по оформлению выплат и предлагать пользователям заполнить форму и ввести личные данные.
«Фейковые благотворительные фонды создают сайты и группы, где якобы собирают деньги на помощь военнослужащим. Аккаунты военнослужащих взламывают и от их лица просят перевести деньги. Родственникам звонят под видом сотрудников ведомств и сообщают, что их близкий якобы в плену. За “поиск” или “переговоры” просят перевести деньги», — рассказала омбудсмен.
Львова-Белова призвала россиян немедленно обращаться в полицию при возникновении подобных ситуаций.