В «Союзмультфильме» рассказали, для чего нужен товарный знак «Чебубу»

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Киностудия «Союзмультфильм» зарегистрирует товарных знак «Чебубу», чтобы защитить бренд «Чебурашки» от подделок других компаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии.
Ранее РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента, выяснило, что «Союзмультфильм» хочет зарегистрировать товарный знак «Чебубу». Согласно документам, заявка была подана в ведомство 27 июня. Под данным товарным знаком планируется производить и продавать в России косметические средства, детские товары, музыкальные инструменты, канцелярские принадлежности и ряд других продуктов.
«Союзмультфильм» принял решение о регистрации товарного знака «Чебубу», чтобы защитить Чебурашку в рамках борьбы с контрафактом и не допустить выпуска подобных игрушек другими компаниями", — говорится в сообщении.
Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина ранее сообщала РИА Новости, что выбор названия «Чебубу» может указывать на попытку создать аналог или преемника популярного персонажа «Лабубу», выпускаемого в виде брелоков. В пресс-службе киностудии отметили, что в этом году «Союзмультфильм» представит собственную коллекцию разработанных игрушек-подвесов с персонажами киностудии.
«Поданный нами образ на регистрацию для блокировки потенциального контрафакта — один из многочисленных вариантов», — отметили в пресс-службе.
Лабубу — это эльф-монстрик с зубастой улыбкой. Персонаж создан гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и большие куклы Лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. Недавно Лабубу стали популярны по всему миру.