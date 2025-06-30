В «Союзмультфильме» рассказали, для чего нужен товарный знак «Чебубу»

Гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина ранее сообщала РИА Новости, что выбор названия «Чебубу» может указывать на попытку создать аналог или преемника популярного персонажа «Лабубу», выпускаемого в виде брелоков. В пресс-службе киностудии отметили, что в этом году «Союзмультфильм» представит собственную коллекцию разработанных игрушек-подвесов с персонажами киностудии.