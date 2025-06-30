Шесть жителей Башкирии за неделю умерли прямо на рабочем месте

В Башкирии из 57 смертельных случаев на производстве, расследованных в этом году, 30 оказались связаны не с травмами, а с внезапным ухудшением здоровья работников. Как отметили в Государственной инспекции труда республики, большинство погибших — мужчины трудоспособного возраста.
Только на прошлой неделе зафиксировано шесть случаев «естественной смерти» на рабочих местах. Среди погибших — 43-летний водитель, 47-летний оператор по добыче нефти и газа, 58-летний водитель автоцистерны, 63-летний мойщик автомобилей, 67-летний аппаратчик химводоочистки и 62-летний слесарь.
Руководитель Гострудинспекции республики Татьяна Астрелина сообщила, что совместное исследование с Уфимским научно-исследовательским институтом медицины труда показало: в 96% случаев причиной внезапной смерти становятся болезни системы кровообращения, преимущественно ишемическая болезнь сердца.
На основании этих данных была разработана специальная программа профилактики, включающая улучшение медосмотров с участием кардиологов, возрождение фельдшерских пунктов на предприятиях и другие меры. Однако, как отмечает Астрелина, работодатели пока не спешат внедрять эти рекомендации, о чем свидетельствует продолжающийся поток извещений о смертях на рабочих местах.
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