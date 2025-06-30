Шесть жителей Башкирии за неделю умерли прямо на рабочем месте

На основании этих данных была разработана специальная программа профилактики, включающая улучшение медосмотров с участием кардиологов, возрождение фельдшерских пунктов на предприятиях и другие меры. Однако, как отмечает Астрелина, работодатели пока не спешат внедрять эти рекомендации, о чем свидетельствует продолжающийся поток извещений о смертях на рабочих местах.