В Самарканде стало на две туристические деревни больше

«Село Аманкутан, прежде всего, интересно своими горными пейзажами, кристально чистой рекой Амункутансай и особым климатом. Следует отметить, что статус туристического даст селу ряд преимуществ. Прежде всего, в таких селах улучшается дорожно-транспортная инфраструктура, проводится высокоскоростной интернет. Предприниматели туристических сел легче и быстрее могут получить кредит, а значит — построить новый объект, в котором найдут работу, в первую очередь, местные жители», — отметил начальник Управления туризма Джурабек Суюнов.