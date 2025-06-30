«Непростые дни»: как нетипичная для лета погода влияет на здоровье

На Москву обрушилось рекордно низкое атмосферное давление, которое будет оставаться таким до четверга. Также в ближайшие дни температура воздуха в регионе будет значительно ниже климатической нормы. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, как нетипичная для лета погода и низкое атмосферное давление влияют на организм.
По ее словам, они не нанесут вреда организму здорового человека.
— Для здорового человека любая погода подходит и не наносит ему вреда. Организм умеет адаптироваться к разным погодным условиям. Проблемы со здоровьем в такой период начинаются, когда нарушена скорость адаптации к изменениям внешних условий. Кровеносные сосуды плохо реагируют на изменение атмосферного давления, поэтому у людей может повыситься или, наоборот, понизиться артериальное давление, — сообщила она.
Также, как рассказала эксперт, у метеозависимых людей могут возникнуть:
головные боли;слабость;головокружение.
Во-первых, отметила эксперт, нужно предпринимать меры, которые повысят адаптивность организма к изменениям окружающей среды и помогут предотвратить негативные реакции организма на любую погоду.
— Это простые и понятные рекомендации. Необходимо наладить режим сна и отдыха, чтобы высыпаться. Недостаток и плохое качество сна приводят к тому, что организму становится тяжело перестраиваться при нетипичных погодных условиях. Также важно ввести в привычку регулярную и умеренную физическую нагрузку. Это могут быть ходьба, прогулки на свежем воздухе, легкий бег трусцой, если позволяет здоровье. Утром нужно обязательно делать десятиминутную зарядку, чтобы привести сосуды в тонус, — сказала Чернышова.
Погода в Москве на первую неделю июля.
Специалист подчеркнула, что важно ежедневно выходить на улицу в любую погоду.
— Необходимо каждый день, вне зависимости от погоды, гулять на свежем воздухе и подставлять лицо солнечным лучам. Даже в пасмурную погоду солнечный свет проникает через облака и благотворно действует на человеческий организм. А содержание кислорода в воздухе в квартире всегда ниже, чем на улице, поэтому нужно обязательно гулять, — посоветовала врач.
По ее мнению, в ближайшие дни необходимо снизить умственную и физическую нагрузку и оградить себя от стресса.
— Россиянам предстоит пережить непростые дни из-за низкого атмосферного давления и температуры воздуха значительно ниже климатической нормы. В этот период нужно постараться минимизировать нагрузки, не перетруждаться физически, не затевать генеральных уборок, ремонтов, каких-то глобальных дел. Сложные, стрессовые события лучше перенести на более благоприятные дни. Однако не стоит целыми днями лежать на диване или в кровати. Физическая нагрузка и прогулки на свежем воздухе обязательны, — считает собеседница «ВМ».
Также терапевт посоветовала в эти дни правильно питаться и отказаться от вредных привычек.
— В дни, когда погода будет странной, желательно не переедать и соблюдать умеренность в рационе. Тяжелые, жирные, жареные и копченые блюда лучше заменить молочными продуктами, рыбой, мясом птицы. По возможности лучше отказаться от спиртных напитков и курения. Потому что алкоголь и табак — это яды, с которыми организм вынужден дополнительно бороться, когда ему и так нелегко, — заключила Чернышова.
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