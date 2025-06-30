«Непростые дни»: как нетипичная для лета погода влияет на здоровье

— Это простые и понятные рекомендации. Необходимо наладить режим сна и отдыха, чтобы высыпаться. Недостаток и плохое качество сна приводят к тому, что организму становится тяжело перестраиваться при нетипичных погодных условиях. Также важно ввести в привычку регулярную и умеренную физическую нагрузку. Это могут быть ходьба, прогулки на свежем воздухе, легкий бег трусцой, если позволяет здоровье. Утром нужно обязательно делать десятиминутную зарядку, чтобы привести сосуды в тонус, — сказала Чернышова.