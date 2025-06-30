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Выпускник из Сочи набрал 100 баллов на ЕГЭ по физике

Стобалльником на ЕГЭ по физике стал Артемий Трушковский из Сочи.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Выпускник из Сочи Артемий Трушковский набрал 100 баллов на ЕГЭ по физике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Артемий Трушковский — учащийся школы № 25. Выпускник планирует подавать документы в Московский физико-технический институт и в Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана.

«Артемий — яркий пример того, как можно удивительным образом сочетать любовь к точным наукам и тонкое чувство музыки. Даже за фортепиано он проявляет ту же сосредоточенность, с какой решает задачи по механике или электродинамике», — рассказали в мэрии Сочи.

Педагог Артемия — учитель высшей категории Юлия Мирная. Кроме ЕГЭ она готовит учащихся и к профильным олимпиадам различного уровня.