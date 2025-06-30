Выпускник из Сочи набрал 100 баллов на ЕГЭ по физике

«Артемий — яркий пример того, как можно удивительным образом сочетать любовь к точным наукам и тонкое чувство музыки. Даже за фортепиано он проявляет ту же сосредоточенность, с какой решает задачи по механике или электродинамике», — рассказали в мэрии Сочи.