Выпускник из Сочи набрал 100 баллов на ЕГЭ по физике

Выпускник из Сочи Артемий Трушковский набрал 100 баллов на ЕГЭ по физике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
Артемий Трушковский — учащийся школы № 25. Выпускник планирует подавать документы в Московский физико-технический институт и в Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана.
«Артемий — яркий пример того, как можно удивительным образом сочетать любовь к точным наукам и тонкое чувство музыки. Даже за фортепиано он проявляет ту же сосредоточенность, с какой решает задачи по механике или электродинамике», — рассказали в мэрии Сочи.
Педагог Артемия — учитель высшей категории Юлия Мирная. Кроме ЕГЭ она готовит учащихся и к профильным олимпиадам различного уровня.