Лукашенко сказал при назначении на должности учитывать службу в армии

На совещании 30 июня глава Администрации президента Дмитрий Крутой обратил внимание на то, что главы райисполкомов жалуются на дефицит отдельных специалистов. Они отмечают, что работники или молодые специалисты после вузов увольняются по субъективным обстоятельствам до завершения срока контракта или уходят в армию, а потом работают в хозяйствах совсем непродолжительное время.