Лукашенко сказал при назначении на должности учитывать службу в армии

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил при назначении на должность смотреть на службу в армии, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
На совещании 30 июня глава Администрации президента Дмитрий Крутой обратил внимание на то, что главы райисполкомов жалуются на дефицит отдельных специалистов. Они отмечают, что работники или молодые специалисты после вузов увольняются по субъективным обстоятельствам до завершения срока контракта или уходят в армию, а потом работают в хозяйствах совсем непродолжительное время.
Александр Лукашенко назвал такие нарекания, брошенными мимоходом — «походя на ходу». И в качестве примера добавил, что если зоотехник или ветврач остается в армии служить по контракту, то пусть так и будет, так как «Родину защищать надо всем».
Президент добавил, что ему непонятно, когда хотят «откосить» от службы в армии. Так как он сам попросился когда-то исполнить свой гражданский долг после окончания вуза, хотя мог и не делать этого.
— Но как мужик не побывал в армии? Что это за мужик вообще? — подчеркнул белорусский лидер.
А подытожив тему, поручил изучить, несколько эта проблема, действительно, глубока. И еще заметил, что молодые специалисты «завтра жениться будут», а девчонки не пойдут замуж, если они их не смогут защитить.
— Можно не призывать их в армию. Но это будет правильно? У нас всеобщая воинская повинность. И к этому на Западе возвращаются очень многие государства, которые от этого отошли, — констатировал глава Беларуси.
И также отметил, что при назначении на должности в Беларуси следует смотреть наличие службы в армии.
— Служил или не служил. Это важно для мужика. Я приветствую, если девчонка служила на какой-то должности — тоже неплохо. Но мужики должны служить, — заключил белорусский президент.
И сказал, что власти должны дать ответ на этот вопрос.
Напомним, Александр Лукашенко назначил и согласовал 29 чиновников и дипломатов, а также министра и своего помощника: «Меняем практически 10 процентов состава».
Еще президент предупредил районы, что туда не привезут из Минска.