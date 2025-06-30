Суд конфисковал турецкое имущество экс-сотрудницы Минобороны Шараповой

В том же году бывшая сотрудница санатория участвовала в церемониях открытия и закрытия «Пироговской олимпиады», которая проходила в Сакском военном санатории. Кроме того, в этом учреждении она возглавляла группу ведущих специалистов на занятиях «Школы здоровья», приоритетным направлением было формирование у пациентов навыков здорового образа жизни.