Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Союзмультфильм» зарегистрировал бренд «Чебубу»

Кинокомпания «Союзмультфильм» официально зарегистрировала бренд «Чебубу» — персонажа, сочетающего в себе черты культового Чебурашки и популярной китайской игрушки Лабубу. Однако после реакции студии телеканал ТНТ отказался включать нового героя в новогоднюю комедию.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
А вы заботитесь о здоровье?

Кинокомпания «Союзмультфильм» зарегистрировала новый бренд — «Чебубу», сообщает ТАСС. В публикации говорится, что студия решила зарегистрировать товарный знак «Чебубу» для борьбы с контрафактом. В планах «Союзмультфильма» — выпустить серию игрушек-подвесов с героями российских мультипликационных франшиз.

Заявление на патент было отправлено еще 27 июня: в «РИА Новости» выяснили, что под новым брендом будут продавать игрушки, косметические средства, канцелярию и даже музыкальные инструменты.

О Чебубу заговорили в конце мая перед анонсом фильма «Чебубу и другие приключения Шурика», который планировался к выходу на ТНТ. По сюжету герой Шурик, Чебубу и король Филиппино-Киркорино отправляются в путешествие, где сталкиваются с мемами и советскими фильмами.

Однако спустя несколько дней от идеи с новым персонажем отказались. Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки заявила, что телеканал прислушался к партнерам из «Союзмультфильма» и решил убрать Чебубу из сюжета.

«Никакого Чебубу, только Чебурашка, которого мы все вместе ждем», — отметила Канделаки.

Чебурашка, напомним, остается одним из самых узнаваемых образов советской и российской анимации. В 2023 году обновленная версия фильма о нем стала кассовым рекордсменом в отечественном прокате.

Лабубу — забавные плюшевые игрушки, напоминающие зубасты кроликов. Они стали популярны весной 2025 года по всему миру.