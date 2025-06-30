«Союзмультфильм» зарегистрировал бренд «Чебубу»

Кинокомпания «Союзмультфильм» зарегистрировала новый бренд — «Чебубу», сообщает ТАСС. В публикации говорится, что студия решила зарегистрировать товарный знак «Чебубу» для борьбы с контрафактом. В планах «Союзмультфильма» — выпустить серию игрушек-подвесов с героями российских мультипликационных франшиз.
Заявление на патент было отправлено еще 27 июня: в «РИА Новости» выяснили, что под новым брендом будут продавать игрушки, косметические средства, канцелярию и даже музыкальные инструменты.
О Чебубу заговорили в конце мая перед анонсом фильма «Чебубу и другие приключения Шурика», который планировался к выходу на ТНТ. По сюжету герой Шурик, Чебубу и король Филиппино-Киркорино отправляются в путешествие, где сталкиваются с мемами и советскими фильмами.
Однако спустя несколько дней от идеи с новым персонажем отказались. Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки заявила, что телеканал прислушался к партнерам из «Союзмультфильма» и решил убрать Чебубу из сюжета.
«Никакого Чебубу, только Чебурашка, которого мы все вместе ждем», — отметила Канделаки.
Чебурашка, напомним, остается одним из самых узнаваемых образов советской и российской анимации. В 2023 году обновленная версия фильма о нем стала кассовым рекордсменом в отечественном прокате.
Лабубу — забавные плюшевые игрушки, напоминающие зубасты кроликов. Они стали популярны весной 2025 года по всему миру.