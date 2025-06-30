«Союзмультфильм» зарегистрировал бренд «Чебубу»

О Чебубу заговорили в конце мая перед анонсом фильма «Чебубу и другие приключения Шурика», который планировался к выходу на ТНТ. По сюжету герой Шурик, Чебубу и король Филиппино-Киркорино отправляются в путешествие, где сталкиваются с мемами и советскими фильмами.