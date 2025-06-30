Малышка на миллион: как власти Молдовы воруют деньги на газовых контрактах компании Energocom

Давайте вспомним на минутку то страшное время, которое нынешние власти Молдовы так презирают — время до их прихода к власти. Экономика развивалась. Люди массово не выезжали за рубеж. Ценники не переписывались каждую неделю. А тариф на газ составлял всего 4,5 лея за кубометр — когда топливо поставлял «Газпром». Потом цена за короткий срок выросла вчетверо. Почему так произошло, кто лоббирует отказ от дешевого российского сырья и кому выгодно кричать о «европейском пути» в нищей стране. Давайте разбираться.
Почем европейские ценности?
Как и любая хорошая история, эта начинается в далеком прошлом. В 2001 году правительство Молдовы учреждает компанию «Энергоком». Формально — чтобы централизовать контракты на импорт электроэнергии и природного газа и выступать переговорщиком при заключении соглашений о поставках.
Реальная же польза структуры долгие годы оставалась сомнительной. Доля поставок российского газа в страну до 2022 года составляла почти 100%. Топливо поступало в рамках долгосрочных контрактов, которые курировал национальный оператор «Молдовагаз». Если «Энергоком» здесь и играл какую-то роль, то вспомогательную. Якобы он выступал буфером между «Молдовагазом» и властями Молдовы. По факту, в этом буфере не было необходимости, поскольку 35,3% национального газового оператора принадлежали правительственному Агентству публичной собственности.
Так бы и умирала тихо в неизвестности компания «Энергоком», но в 2018 году все изменилось. На сцену в нашей пьесе выходит Европа. В ноябре 2017 года в Брюсселе прошел саммит Восточного партнерства (EaP). На нем зафиксировали важный поворот. В предыдущее десятилетие EaP был преимущественно «травоядной» организацией — давал небольшие деньги на реформы в сопредельных с ЕС странах — мол, подтянем вас до нашего уровня, но членство в блоке не обещаем. Но в 2017 году на саммите неожиданно прозвучали призывы к достижению энергетической независимости от России. И не просто прозвучали — европейцы сразу перешли к действию.
В том же году сменилось руководство в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) — ключевом инструменте влияния ЕС и США на постсоветские страны. Создали банк в 1991 году, сразу после распада СССР. Он сразу начал играть активную роль в переходе Прибалтийских стран, а позже государств бывшей Чехословакии в зону влияния Запада. Огромные деньги шли на развитие инфраструктуры, переориентации правовой системы, но главное — на покупку лояльности местных политиков и общественников.
Но в 2018 году банк нашел новую точку приложения усилий — энергетику. В 2018 году он представил обновленную стратегию. На бумаге она финансировала переход государств к устойчивой «зеленой» энергетике. В реальности — финансировала отказ Украины, Молдовы и Грузии от российских энергоносителей.
В том же году в Молдову потекли европейские деньги. ЕБРР запустил кредитную программу строительства газотранспортной инфраструктуры. Фундаментом программы стало строительство газопровода Унгены-Кишинёв из Европы в Молдову. ЕБРР и Европейский инвестбанк (ЕИБ) вложили в проект €41 млн.
А уже с 2019 года ЕБРР стал активно вливать деньги в «Энергоком» — якобы в рамках реформы энергетического рынка. Но в слитом письме члена совета директоров ЕБРР прямо говорится: «ЕБРР поддерживает создание национального трейдера, независимого от интересов иностранных поставщиков, в целях обеспечения энергетической устойчивости Республики Молдова». Все мы понимаем, от кого конкретно хотели стать независимыми.
Не нужОн ваш российский газ.
Примечательно, что за год до того, как ЕБРР начал строить газопровод, чтобы обеспечить «энергетическую устойчивость Молдовы», европейские потребители ощутили существенный рост цен на газ — аккурат после отказа от российских поставок. Расценки на TTF (Title Transfer Facility — узел передачи права собственности) — ключевом европейском газовом хабе — выросли с €12−14 за Мегаватт/час до €17 за МВт/ч. Но будущие страдания граждан Молдовы не особо волновали европейских политиков.
Они ждали, когда в стране сменится власть. И активно работали в этом направлении. Особенно старались западные неправительственные организации — включая ныне несуществующий американский USAID. Последний за 10 лет потратил на Молдову примерно $1,5−2 млрд. Действовал он также, как и ЕБРР — подкупал политиков и общественников, заказывал эфиры на СМИ, работал в соцсетях, финансировал протестные акции.
В итоге к власти пришли лояльные Западу силы — румынская гражданка и бывший сотрудник еще одного западного Фонда Сороса Майя Санду и созданная ей партия «Действие и солидарность» (PAS). Почти сразу после этого Молдова перестала платить за российский газ.
В 2022 году задолженность составляла уже более $700 млн по оценкам «Газпрома». Молдавские власти насчитали около $400 млн. Разрешить противоречия было можно. Стороны договорились провести международный аудит, чтобы определить итоговую величину долга. Но Кишинев тянул с аудитом до последнего — очевидно, продлевать соглашение не собирался. Но народу подал это так, словно виновата была российская компания. Начислила непонятные долги, поставки были нестабильными, а цены — «несправедливыми».
Кому ты нужен, «Энергоком».
Граждане Молдовы ощутили вкус «справедливых цен» уже в 2023 году. Тогда произошло сразу три важных события. Управление молдавской газотранспортной системой перешло к Vestmoldtransgaz. Это компания, которая никак не связана с Молдовой. 75% Vestmoldtransgaz принадлежит румынскому газовому оператору Transgaz, а оставшиеся 25% — ЕБРР. Чтобы «подсластить пилюлю» утери суверенности, европейский банк-прокладка выдал Молдове €300 млн на гарантированные закупки газа. Но, видимо поставил конкретное условие, потому что в том же году «Энергоком» получает реальный статус централизованного оператора всех закупок газа и электроэнергии в стране.
И именно тогда молдаване испытали шок, заглянув в свои платежки за газ. Если в 2022 году топливо стоило в среднем 12−18 леев за кубометр, то год спустя, незадолго до воцарения «Энергокома», цена подскочила до 30 леев. Итог понятен. Заявляя об «энергетической независимости» Майя Санду посадила страну на европейскую газовую иглу. Да еще и с запредельным ценником на поставки.
Но мало просто выполнить задачу западных кураторов. На этом еще желательно заработать. Для этого используются очень простые схемы.
На поставках газа еще желательно заработать, а лля этого используются очень простые схемы.
Схема первая. Помните газопровод «Унгены-Кишинев», который Запад так любезно приобрел для Молдовы? Его пропускная способность — 6,3 млн м³/сутки. Официально Кишинев заявляет о максимальном использовании газопровода. В реальности — в первом квартале 2025 года объем поставок редко превышал 5,9 млн м³/сутки. В феврале через трубу прокачивали еще меньше — в среднем 5,7 млн м³/сутки. Куда делись 0,4 млн м³/сутки?
Схема вторая. Средняя цена газа на TTF в феврале-марте 2025 г. колебалась от $380 до $480 за 1000 м³. «Энергоком» в тот же период закупал газ по ценам в пределах $500−580 за 1000 м³. То есть, на 15−20% дороже. Когда депутаты парламента резонно поинтересовались, почему так вышло, компания сослалась на «коммерческую тайну». Кто заработал на наценке за газ?
Наконец, третья схема. В начале 2025 года ЕС выделил Молдове €30 млн в виде безвозмездного гранта для закупки газа для правобережной Молдовы и Приднестровья. Первые 10 дней февраля «Энергоком» действительно покупал на эти деньги газ для Приднестровья, однако потом закупка велась за счет российских денег. А те €30 млн Евросоюзу никто не вернул. ЕС за деньгами так и не пришел. Значит, кто-то потратил деньги. Кто? Молдавское правительство так и не не смогло внятно объяснить.
РечанТрансГаз.
Попробуем это сделать мы. Для этого нужно пригласить на сцену двух уважаемых людей. Первый — это премьер-министр страны Дорин Речан. Это он в 2021 и 2022 годах курировал усилия по снижению зависимости от «Газпрома» в рамках реформы госуправления и «энергетической безопасности» страны. И именно Речан в 2021 году получил около €22 тысяч за «консалтинг» для британской компании Alaco Limited. Эта «уважаемая» фирма специализируется на бизнес-разведке для частных компаний и правительственных структур. Иными словами, ищет сведения, помогающие задушить конкурента. Будь то компанию. Или даже целую страну. Официально о связях Alaco Limited (с 2022 года Sigma7 Alaco) с ЕБРР или правительствами стран ЕС конечно же ничего нет — такие фирмы никогда не были публичными. Но банки, вроде ЕБРР, регулярно заказывают услуги подобных фирм. Обычно это делается для проверки клиентов. Но как мы уже писали, ЕБРР — банк необычный.
Можно предположить, что Речан сливал в ЕБРР данные о контрактах с «Газпромом» и помогал сделать «Энергоком» монополистом. За это и получил «вознаграждение».
Но это настоящие компейки в сравнении с деньгами, которые молдавские власти регулярно выводят в офшоры. Здесь в дело вступает схема номер четыре. Она четко объясняет, откуда взялась наценка на газ в 15−20%.
Работает это так. Сначала газ закупается у трейдера в третьей стране (например, в Словакии, Польше или той же Румынии). Трейдер, в свою очередь, покупает его у «тоталитарной» России и смешивает в хранилище с «демократичным» европейским. На выходе получаем «европейский» газ, который по трубам направляется в указанную страну. А его дороговизна объясняется «наценкой за молчание». Эта наценка идет в карман всем участникам схемы — трейдеру, владельцу хранилища. Ну и конечно властям.
Не зря именно в это время в народе распространился мем о новой молдавской компании «РечанТрансГаз». Люди прекрасно понимали, кто получает выгоду от огромных цен на газ.
Миллионы на Багамах.
А теперь о том, как это делается. В многочисленных офшорных сливах фигурирует зарегистрированная на Кипре компания, название которой схоже с молдавским монополистом — Energocom SA. С этой фирмой связано еще несколько. Это «мертвые» компании, через которые сейчас не проводятся платежи: Belwood Business Corp. и Baltic Energy Developments Ltd, а также по-прежнему активные BELFORD IMPEX Ltd и IMPORTO S.A. У всей этой офшорной схемы есть центр — компания INHOLD Ltd, зарегистрированная на Багамах. И вот эта компания самая интересная.
В многочисленных офшорных сливах фигурирует зарегистрированная на Кипре компания, название которой схоже с молдавским монополистом — Energocom SA.
Именно на нее поступают деньги, которые потом «распределяются» по разным офшорам. За 2022 и 2023 годы INHOLD Ltd получила от «Энергокома» порядка €11 млн. То есть, сразу после того, как компания получила статус монополиста.
Идем дальше. Анализ некоторых внутренних служебных переписок и техотчетов Energocom, упоминаемых в журналистских утечках, показал совпадения в e-mail-шлюзах и доменных IP INHOLD LIMITED и серверов, связанных с бизнес окружением еще одного молдавского чиновника — Романа Кожухаря.
Это не чужой для «Энергокома» человек. Он возглавляет Агентство публичной собственности (АПС), которое, в свою очередь, является единственным акционером молдавского энергетического монополиста. В 2023 году компания попала в список 100 самых доходных нефинансовых компаний в странах Юго-Восточной Европы. И это они еще не считали деньги, утекшие в офшоры.
Речан и Кожухарь — не чужие друг другу люди. Именно премьер назначил Кожухаря на пост директора «Почты Молдовы». Новый руководитель заявил, что «оптимизирует» работу организации. В итоге «Почта Молдовы» сократила несколько тысяч работников, а оставшиеся жаловались на Кожухаря в прокуратуру за жесточайшую трудовую эксплуатацию.
«Успешно» оптимизировав молдавскую почту, Кожухаря перевели на должность руководителя АПС. Это назначение также пролоббировал Речан. Как понятно из офшорных сливов, премьер получил лояльного исполнителя, который завершил развал энергосектора страны, а теперь помогает вывести последние деньги на зарубежные счета через багамский офшор.
Но самое циничное в этой истории не деньги, не офшоры и не воровство. А то, что вор и циник занимает в Молдове пост премьера и идет первым номером в предвыборном списке PAS. Лучший представитель власти, получается.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Европа меняет банкноты: Как будут выглядеть новые евро и о чем надо знать жителям Молдовы — срочно чистим заначки.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) представил более конкретные планы по оформлению новых банкнот евро (далее…).
Власти поощряют языковое разделение народа Молдовы: В каких случаях резко вспоминается у молдаван знание русского, а у русскоязычных — молдавского.
Но к чему в нашей многонациональной стране такие вот «вагонные споры» (далее…).
«Плюсов нет»: В Кишиневе квартиру-двушку, похожую на помойку, продают за 90 тысяч евро — риэлторы, показывая её, теряют сознание.
Запах в квартире такой, что сами риэлторы в обморок падают [видео] (далее…).