Малышка на миллион: как власти Молдовы воруют деньги на газовых контрактах компании Energocom

Попробуем это сделать мы. Для этого нужно пригласить на сцену двух уважаемых людей. Первый — это премьер-министр страны Дорин Речан. Это он в 2021 и 2022 годах курировал усилия по снижению зависимости от «Газпрома» в рамках реформы госуправления и «энергетической безопасности» страны. И именно Речан в 2021 году получил около €22 тысяч за «консалтинг» для британской компании Alaco Limited. Эта «уважаемая» фирма специализируется на бизнес-разведке для частных компаний и правительственных структур. Иными словами, ищет сведения, помогающие задушить конкурента. Будь то компанию. Или даже целую страну. Официально о связях Alaco Limited (с 2022 года Sigma7 Alaco) с ЕБРР или правительствами стран ЕС конечно же ничего нет — такие фирмы никогда не были публичными. Но банки, вроде ЕБРР, регулярно заказывают услуги подобных фирм. Обычно это делается для проверки клиентов. Но как мы уже писали, ЕБРР — банк необычный.