Малышка на миллион: как власти Молдовы воруют деньги на газовых контрактах компании Energocom

А теперь о том, как это делается. В многочисленных офшорных сливах фигурирует зарегистрированная на Кипре компания, название которой схоже с молдавским монополистом — Energocom SA. С этой фирмой связано еще несколько. Это «мертвые» компании, через которые сейчас не проводятся платежи: Belwood Business Corp. и Baltic Energy Developments Ltd, а также по-прежнему активные BELFORD IMPEX Ltd и IMPORTO S.A. У всей этой офшорной схемы есть центр — компания INHOLD Ltd, зарегистрированная на Багамах. И вот эта компания самая интересная.