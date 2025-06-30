«Как мужик не побывал в армии? Что это за мужик вообще?» Лукашенко заявил, что ему непонятно, когда хотят «откосить» от службы в армии

На совещании 30 июня, говоря о работе молодых специалистов, которых привлекают к службе в армии, белорусский лидер однозначно сказал, что «Родину защищать надо всем». При этом Лукашенко заявил, что ему и вовсе непонятно, когда мужчины пытаются «откосить» от службы. О себе глава страны и вовсе сказал, что сам когда-то попросился в армию после окончания вуза, чтобы исполнить свой гражданский долг, хотя мог и не делать этого.