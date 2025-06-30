«Как мужик не побывал в армии? Что это за мужик вообще?» Лукашенко заявил, что ему непонятно, когда хотят «откосить» от службы в армии

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что ему непонятно, когда белорусы избегают службы в армии, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
На совещании 30 июня, говоря о работе молодых специалистов, которых привлекают к службе в армии, белорусский лидер однозначно сказал, что «Родину защищать надо всем». При этом Лукашенко заявил, что ему и вовсе непонятно, когда мужчины пытаются «откосить» от службы. О себе глава страны и вовсе сказал, что сам когда-то попросился в армию после окончания вуза, чтобы исполнить свой гражданский долг, хотя мог и не делать этого.
— Но как мужик не побывал в армии? Что это за мужик вообще? — подчеркнул белорусский лидер.
А резюмируя, констатировал, что «мужики должны служить».
Еще Александр Лукашенко сказал при назначении на должности учитывать службу в армии.
Напомним, белорусский президент назначил и согласовал 29 чиновников и дипломатов, а также министра и своего помощника: «Меняем практически 10 процентов состава».
Также глава республики предупредил районы, что туда не привезут из Минска.