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Минтранс заявил о готовности возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой, первые рейсы между странами могут начаться уже зимой. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Готовы возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой. При достижении необходимых договоренностей первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне», — говорится в сообщении ведомства по итогам встречи заместителя министра транспорта Владимира Потешкина с партнерами из Доминиканы.

Посол Доминиканы в РФ Алехандро Ариас Сарсуэла в свою очередь подчеркнул высокий интерес к возобновлению авиаперевозок, Он отметил, что российским туристам будут рады на курортах республики.

Авиасообщение между РФ и Доминиканой было приостановлено из-за санкций в отношении российской авиации. При этом рейсы в Доминикану пользовались большой популярностью у российских туристов. До пандемии пассажиропоток превышал 400 тыс. человек. До 2023 года прямые рейсы выполняли Azur Air и Nordwind по девяти маршрутам: в столицу страны — Санто-Доминго, а также на популярные курорты Пунта-Кана, Ла-Романа, Самана и Пуэрто-Плата.