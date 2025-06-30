Минтранс заявил о готовности возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой

«Готовы возобновить прямое авиасообщение с Доминиканой. При достижении необходимых договоренностей первые рейсы могут начаться уже в зимнем сезоне», — говорится в сообщении ведомства по итогам встречи заместителя министра транспорта Владимира Потешкина с партнерами из Доминиканы.
Посол Доминиканы в РФ Алехандро Ариас Сарсуэла в свою очередь подчеркнул высокий интерес к возобновлению авиаперевозок, Он отметил, что российским туристам будут рады на курортах республики.
Авиасообщение между РФ и Доминиканой было приостановлено из-за санкций в отношении российской авиации. При этом рейсы в Доминикану пользовались большой популярностью у российских туристов. До пандемии пассажиропоток превышал 400 тыс. человек. До 2023 года прямые рейсы выполняли Azur Air и Nordwind по девяти маршрутам: в столицу страны — Санто-Доминго, а также на популярные курорты Пунта-Кана, Ла-Романа, Самана и Пуэрто-Плата.