Вузы в Ростове-на-Дону скорректировали цены на обучение в 2025 году

Вузы в Ростове-на-Дону обновили цены на платные программы в период учебного года 2025/2026. Стоимость услуг варьируется от направлений и форм обучения.
Например, в Южном федеральном университете расценки в рамках бакалавриата и специалитета меняются от 136 до 300 тысяч рублей в год. Одними из самых дорогих направлений стали «Искусство костюма и текстиля», «Графика», «Живопись», «Монументально-декоративное искусство». Примерно в таком же ценовом диапазоне находятся предложения для поступающих в магистратуру.
В Донском государственном техническом университете бакалавры и специалисты будут платить от 135 до 269,9 тысячи рублей в год. В магистратуре расценки — от 145,9 до 293,3 тысячи рублей. Самая большая оплата для желающих изучать «Дизайн», «Музыкальное искусство эстрады», «Монументально-декоративное искусство», а также «Информационные системы и технологии».
Также скорректированные расценки на обучение опубликовали Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) и Ростовский государственный медицинский университет.
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