Вузы в Ростове-на-Дону скорректировали цены на обучение в 2025 году

Например, в Южном федеральном университете расценки в рамках бакалавриата и специалитета меняются от 136 до 300 тысяч рублей в год. Одними из самых дорогих направлений стали «Искусство костюма и текстиля», «Графика», «Живопись», «Монументально-декоративное искусство». Примерно в таком же ценовом диапазоне находятся предложения для поступающих в магистратуру.