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«Роскосмос» показал снимок циклона, накрывшего Москву

«Роскосмос» показал снимок накрывшего Москву циклона «Корнелиус».

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. «Роскосмос» опубликовал космический снимок, на котором видно, как Москву накрыл циклон «Корнелиус», из-за которого в столице наблюдается непогода.

«На столицу обрушился североатлантический циклон “Корнелиус” и принёс в Москву похолодание и ливни. Одеваемся теплее и ждём хорошей погоды», — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что снимок сделан спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что из-за североатлантического циклона «Корнелиус», на предстоящую неделю в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков.