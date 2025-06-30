«Роскосмос» показал снимок циклона, накрывшего Москву

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. «Роскосмос» опубликовал космический снимок, на котором видно, как Москву накрыл циклон «Корнелиус», из-за которого в столице наблюдается непогода.
«На столицу обрушился североатлантический циклон “Корнелиус” и принёс в Москву похолодание и ливни. Одеваемся теплее и ждём хорошей погоды», — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что снимок сделан спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что из-за североатлантического циклона «Корнелиус», на предстоящую неделю в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков.