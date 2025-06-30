В ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии пострадали пять человек

В ведомстве сообщили, что на 1618 км трассы М-5 «Урал» 68-летний уроженец Челябинской области за рулем пассажирского автобуса «ГАЗ NEXT» врезался с попутной бортовой «Газелью», которая остановилась на сфетоворе, а после удара столкнулась с Chery Tiggo, а иномарка в результате -наехала на Hyundai Sonata.