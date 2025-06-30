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В ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии пострадали пять человек

В ГАИ Башкирии сообщили о массовом ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Салаватском районе Башкирии сегодня, 30 июня, произошло ДТП с автобусом «Усть-Катав — Малояз». В результате случившегося, по информации ГАИ республики, есть пострадавшие.

В ведомстве сообщили, что на 1618 км трассы М-5 «Урал» 68-летний уроженец Челябинской области за рулем пассажирского автобуса «ГАЗ NEXT» врезался с попутной бортовой «Газелью», которая остановилась на сфетоворе, а после удара столкнулась с Chery Tiggo, а иномарка в результате -наехала на Hyundai Sonata.

В результате столкновения пострадал водитель «ГАЗ NEXT» и три его пассажира. Все четверо попали в больницу. Помощь также понадобилась водителю бортовой «Газели».

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