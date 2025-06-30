В Омской области нарушения закона выявляют с помощью беспилотников

Так в июне 2025 года, специалисты Россельхознадзора обследовали с помощью дронов труднодоступные земли Таврического района. Тщательному мониторингу подверглись около 30 тыс. га, что позволило выявить нарушения на площади 5,94 тыс. га. Всего же за первое полугодие 2025 года, специалисты ведомства проконтролировали с помощью дистанционного мониторинга свыше 34,6 тыс. га земель на территории региона. Благодаря инновационному подходу выявлено 16 фактов неиспользования участков общей площадью около 7 тыс. га. Владельцам выданы предписания об устранении нарушений.