Последние новости к вечеру 30 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 30 июня 2025 года.
В офис «Sputnik-Азербайджан» в Баку пришли с обысками
Обыски в офисе агентства начались утром 30 июня, территория у здания была оцеплена. Несмотря на решение азербайджанских властей приостановить деятельность представительства «Россия сегодня», сотрудники продолжали свою работу. Во время следственных действий правоохранительные органы республики задержали двух человек. По информации местных СМИ, это якобы были сотрудники ФСБ России.
Российская армия нанесла удар по топливному терминалу ВМС Украины
ВС РФ ударили по топливному терминалу ВМС Украины. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, ВС России также ударили по цехам производства, местам сборки и хранения ударных БПЛА и складам боеприпасов ВСУ. Помимо этого, целями ударов стали пункты временной дислокации формирований ВСУ в 146 районах.
Кремль сожалеет об отмене Азербайджаном мероприятий по линии России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о решениях Баку по отмене мероприятий по линии РФ в связи с событиями в Екатеринбурге, где правоохранительные органы пресекли деятельность этнической группировки. Он подчеркнул важность продолжения работы по разъяснению причин и характера событий, которые послужили причиной для таких демаршей. Ранее Министерство культуры Азербайджана заявило об отмене в стране всех культурных мероприятий по линии российских государственных и частных учреждений.
МИД Армении призвал Россию не вмешиваться в дела страны
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о неприемлемых нападках на Армянскую апостольскую церковь. Мирзоян подчеркнул, что в Армении нет борьбы властей против церкви. Однако на прошлой неделе в стране начались задержания армянских священнослужителей. Премьер-министр Армении сообщал о предотвращении «плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти в республике.
Алаудинов ответил на жалобы о лечении участников операции «Поток»
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что некоторых военных, которые принимали участие в операции «Поток» в Курской области, когда они зашли по недействующему газопроводу в тыл ВСУ, комиссуют. По его словам, «остальные уже вернулись в строй». Озвучивать точные цифры генерал-лейтенант не стал. Ранее о том, что участникам операции «Поток» отказано в выплатах и наградах сообщила журналист Анастасия Кашеварова.