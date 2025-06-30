«Один штраф — 8400 рублей». В Мингорисполкоме сказали о штрафах после проверок благоустройства в Минске

В Мингорисполкоме напомнили о штрафах за невыполнение правил благоустройства, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик обратил внимание на то, что административная ответственность за невыполнение Правил благоустройства и содержания населенных пунктов существовала и ранее. Но заметил, что касается это в основном проживающих в частном секторе.
При этом в каждом районе есть специальные комиссии, состоящие из представителей местной администрации, санитарных врачей, работников МЧС и ЖКХ. При посещении частного сектора члены комиссии контролируют соблюдение правил. При выявлении нарушений могут быть вынесены предупреждения, предписания или штрафы.
Кроме того, порой отдельные проверки проводятся комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды и центром гигиены и эпидемиологии.
В итоге в Минске за период январь-май текущего года было обследовано почти 41,5 тысячи территорий. В итоге комитетом природных ресурсов было вынесено 124 предупреждения, 13 предписаний, 11 рекомендаций, а один из нарушителей получил штраф 8400 белорусских рублей. Еще санитарными врачами было выдано свыше двух тысяч рекомендаций, 661 предписание.
— Оштрафовали нерадивых граждан и субъекты хозяйствования более чем на 23 тысячи рублей, — отметил представитель Мингорисполкома.
А еще власти сказали об идее ввести «чистые четверги» для наведения порядка в Беларуси.