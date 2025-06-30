«Один штраф — 8400 рублей». В Мингорисполкоме сказали о штрафах после проверок благоустройства в Минске

В итоге в Минске за период январь-май текущего года было обследовано почти 41,5 тысячи территорий. В итоге комитетом природных ресурсов было вынесено 124 предупреждения, 13 предписаний, 11 рекомендаций, а один из нарушителей получил штраф 8400 белорусских рублей. Еще санитарными врачами было выдано свыше двух тысяч рекомендаций, 661 предписание.