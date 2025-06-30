В Перми после отравления граждан в банкетном зале возбуждено уголовное дело

В ходе мониторинга интернета выявлена информация о том, что 25 июня были зафиксированы обращения граждан с симптомами, указывающими на пищевое отравление, в медучреждения после посещения банкетных залов в Ленинском районе Перми. Возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.