В Перми после отравления граждан в банкетном зале возбуждено уголовное дело

На основании информации в СМИ о пищевом отравлении граждан в Перми возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
В ходе мониторинга интернета выявлена информация о том, что 25 июня были зафиксированы обращения граждан с симптомами, указывающими на пищевое отравление, в медучреждения после посещения банкетных залов в Ленинском районе Перми. Возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Краевое Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование после поступления информации о регистрации первых случаев острой кишечной инфекции у посетителей банкетного зала White Hall. Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» отобрали пробы пищевой продукции и проводят лабораторные исследования. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.