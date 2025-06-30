В Челябинской области задержана девушка, посадившая за руль 5-летнего сына

Соответствующее видео очевидцев ранее появилось в соцсетях.
«Незамедлительно на задержание нарушителя были ориентированы экипажи дорожно-патрульной службы. В ходе спецмероприятий водитель Lada Priora был установлен. Им оказалась 22-летняя жительница Магнитогорска, которая перевозила своего 5-летнего сына на переднем пассажирском сиденье за рулем», — рассказали в городской Госавтоинспекции.
В отношении женщины составлен материал по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей), назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.
Кроме того, горожанка доставлена в отдел полиции «Орджоникидзевский», где ее опросили сотрудники отделения по делам несовершеннолетних и составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию и защите прав и интересов малолетнего.