В Челябинской области задержана девушка, посадившая за руль 5-летнего сына

Кроме того, горожанка доставлена в отдел полиции «Орджоникидзевский», где ее опросили сотрудники отделения по делам несовершеннолетних и составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ — за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию и защите прав и интересов малолетнего.