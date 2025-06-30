В аэропорту «Сталинград» с 1 июля подорожает парковка

По данным пресс-службы воздушной гавани, стоимость часа парковки повысится на 50 рублей и составит 300 рублей. Оставить свою машину на сутки автомобилистам обойдется в 700 рублей вместо 600. Парковка до 48 часов и 72 часов будет стоить 1300 и 1800 рублей, соответственно.