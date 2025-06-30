15 детей-мигрантов в Нижнем Новгороде завалили тест по русскому языку

На данный момент тестирование прошли 37 детей. Из них 34 планировали поступать в первый класс, двое — во второй, один — в пятый. 14 будущих первоклассников и один кандидат на поступление в пятый класс не справились с заданиями. Родители детей, не справившихся с тестом, смогут повторно подать заявку через три месяца. До повторной попытки дети могут пройти обучение русскому языку в образовательных организациях региона, реализующих соответствующие программы для иностранных граждан. Список таких учреждений размещён на сайте министерства образования и науки Нижегородской области.